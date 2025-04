El próximo 29 de abril celebraremos el Día Nacional de la Ética, instituido en memoria de quien se considera el Padre de la Ética en nuestro país: Ulises Francisco Espaillat. Su actuación íntegra como ciudadano y político en el escenario histórico de nuestro país justifican esta designación. La celebración de este día pretende llamar la atención de la ciudadanía para estimular el comportamiento ético en todos los ámbitos de la vida. No se trata de un asunto baladí.



Cuando actuamos éticamente, se crea en nosotros un círculo virtuoso que estimula a su vez nuevas decisiones que promueven la creación de proyectos de vida fecundos, sostenidos en el tiempo. Por el contrario, comportamientos no éticos abren espacios para nuevas conductas alejadas de los valores, alimentando un círculo de desmoralización que conduce, poco a poco, a la destrucción personal y comunitaria.



Los adultos tenemos el imperativo moral de ayudar a formar la conciencia moral de nuestros niños y adolescentes, de manera que aprendan a tomar decisiones éticas. Se trata de una tarea de gran envergadura si tomamos en consideración: 1) los modelos ambiguos que la sociedad actual promueve de forma indiscriminada, 2) la impunidad judicial imperante, y 3) la exaltación irresponsable de antivalores en las redes sociales, películas y canciones, que, como sabemos, constituyen contenidos de uso habitual de nuestros niños y jóvenes.



Yo me pregunto ¿qué será de la sociedad mañana, si apenas una porción mínima de nuestra juventud se está formando un sólido andamiaje ético que le pueda servir de soporte para tomar buenas decisiones de cara al futuro? La escuela, pequeño mundo en el que el niño y el joven aprenden el arte de convivir, tiene como misión la formación de la conciencia, por lo que urge que reafirme su rol como educadora integral por excelencia. Por su parte, la familia debe cumplir su cuota también. Esta cruzada por la formación en valores y por el accionar ético debe ser asumida por toda la sociedad a nivel general.