En esta tercera entrega compartimos algunos principios que ayudan a tomar decisiones éticas cuando nos enfrentamos a un dilema moral en el contexto de una sana convivencia. Estos principios constituyen la base de la educación ética que debemos fomentar en nuestros niños y jóvenes a temprana edad, justo cuando están empezando a formar su carácter moral.



“Primero no hacer daño”: Este principio hipocrático representa la base de la Ética. Ante una duda respecto a una decisión o actuación que implique un tema moral, lo primero que debemos es hacernos la pregunta de si con ésta se está haciendo daño a alguien, o bien a uno mismo. Si la respuesta es “Sí, alguien sale dañado”, es preferible no ejecutarla y buscar otras alternativas. Sería reprobable éticamente si procedemos con la conducta a sabiendas de que estamos dañando a otra persona o a nosotros mismos.



“El bien común debe primar sobre el bien individual”: Ante un dilema, si se contraponen el bien individual ante el bien de una colectividad, la balanza debe inclinarse necesariamente por el bien colectivo, ya que más personas salen beneficiadas de la decisión tomada.



“El fin no justifica los medios”. Este principio se desprende del primero. Si se quiere llegar a un fin bueno, pero cuyo medio para lograrlo implica hacer daño, atropellar algo o alguien, sería una mala decisión proceder. Nunca un fin bueno justifica que el medio para lograrlo se fundamente en hacer daño. Deben buscarse otras alternativas de actuación.



La familia, la escuela, y la sociedad en general, estamos llamados a alimentar el marco de referencia moral que toda persona debe construir para la toma de decisiones éticas. Éstas conducen a una vida plena y feliz. En palabras de Ortega y Gasset, ayudan a hinchar el destino, a hacerlo fecundo. A su vez, permiten hinchar el destino de la vida en común. Podría decirse que la Ética es el abecedario de la vida en sociedad. Un asunto nada baladí, como planteamos al inicio de estas tres reflexiones.