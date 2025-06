Subrayamos sobre la historia política dominicana: Joaquín Balaguer no fue el “gran rival frontal” de Juan Bosch.



El caudillo del PRSC tuvo con Bosch encontronazos suaves, sin llegar a un protagonismo de aguda competencia política.



Los hechos demuestran que el principal enemigo político de Balaguer fue Peña Gómez



Tras las cuestionadas elecciones de 1994 y concretarse la firma del llamado “Frente Patriótico”. Fue el pacto del 2 – 2. Balaguer le propuso a Peña Gómez que tras la crisis electoral ellos se repartieran el poder (dos años para cada uno) en la Presidencia de la República.



Pero, como claramente lo precisa la historia -y que no se reseña así en la obra de Guerrero- , el líder del PRD no aceptó la macabra maniobra del zorro político reformista



Para evitar que la crisis política se agudizara, Balaguer tuvo que aceptar que su nuevo mandato se redujera a dos años: Período 1994-1996.



Ese recorte del período presidencial, Balaguer nunca se lo perdonó a Peña Gómez. En las elecciones de 1996 le cerró el camino al carismático líder perredeísta.



“El camino malo está cerrado”, fue la proclama electoral de Balaguer y entonces, junto a Bosch, quien ya estaba senil, sin salud mental, se firmó el “Frente Patriótico” que facilitó el triunfo del joven candidato Leonel Fernández quien con la fusión PLD-PRSC salió victorioso. Gobernó constitucionalmente por cuatro años (1996-2000).



Otros detalles: “Durante el sexto período en la Presidencia de Balaguer, que comprende desde 1986 al 1994, se resaltan varias características. Entre las más importantes figuran las siguientes: La pobreza aumentó entre las masas más humildes y entre la clase media. República Dominicana continuaba siendo un país sin seguridad social, sin escuelas debidamente equipadas con los recursos didácticos destinados a la enseñanza de calidad y los docentes con escasa preparación, sin capacitación para adecuarse a los nuevos tiempos.



Maestros se dedicaban a otras labores y otros, que ingresaban a las aulas a impartir docencia, no eran docentes”.



En ese mismo sentido, las huelgas del gremio magisterial (ADP) eran continuas en demanda de justos salarios y de mejores condiciones de las escuelas del país”. (Cita del historiador Frank Moya Pons, año 2013).



Más: “Los hospitales continuaban ofreciendo servicios en malas condiciones, sin medicinas, y con una población enferma y desnutrida”.



A igual que los profesores, la Asociación Médica Dominicana (AMD) como se le conocía antes de ser Colegio Médico Dominicano, realizaba paros por tiempos indefinidos en reclamo de buenos salarios y mejores condiciones en los hospitales.



¡Eran tiempos infernales a todos los niveles!

Continuará…