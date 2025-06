Joaquín Balaguer. ¿Y quién no conoce a esta figura dominicana de las letras, de alta trascendencia en la sociedad dominicana?



Claro, es mucho más conocida por su dilatada labor como político porque durante más de cinco décadas se benefició de las mieles del poder estatal.



No era mi intención escribir sobre el otrora líder y caudillo del hoy disminuido Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), organización que en los últimos años ha realizado sus actividades como “partido bisagra”. Pero al leer el libro de Miguel Guerrero, me vi obligado a poner “las cosas históricas en orden”.



El PRSC hace tiempo que no acciona con posibilidades de regresar al poder, aunque sí ha llegado a las instancias del Palacio Nacional como aliado incondicional del partido que gana las elecciones.



Hay que resaltar el trabajo profesional de los periodistas activos de estos convulsionados tiempos que marcan el panorama político nacional y valorar su eficiencia. Porque lo hacen con respeto a los principios y códigos éticos… y ese debe ser el rol de la prensa.



Ya cumplí 46 años en un ejercicio profesional que abarca mi accionar como redactor de varios periódicos locales: El Nacional, Listín Diario, Ultima Hora, La Noticia e igualmente en noticiarios de radio, revistas, corresponsal de diarios de Puerto Rico (El Nuevo Día, Primera Hora y El Mundo).



El mismo trabajo lo realicé como corresponsal de la agencia noticiosa estadounidense United Press International (UPI). En la UPI mi estancia fue de 15 años (de 1984 al 1999).



Sobre Balaguer se han reseñado publicaciones fútiles, de alabanza al entonces déspota moderno y que contrastan con la verdad histórica de nuestra media isla.



En una de esas publicaciones, con miras a “inmortalizar” a Balaguer, se leen estas líneas que el propio otrora líder reformista dio a conocer.



En la ocasión se informó que “Joaquín Balaguer, en sus memorias, destaca que no es a él, sino a la posteridad a la que le corresponderá enjuiciar lo acontecido durante los famosos 12 Años de mi gobierno”. ¡Es un acentuado cinismo que la decencia nacional rechaza de plano!



Al recordar su historia, el periodista Dalton Herrera, en un artículo para el Caribe escribió: “Entre los puntos negativos que opositores le endilgan de manera directa a Balaguer está el asedio a la prensa nacional, a través de la intimidación y las amenazas de muerte”.



Precisar que cuando Balaguer era consultado sobre hechos de sangre ocurridos durante su temible régimen, daba respuestas lacónicas… nunca quiso “distraerse”, que lo llevaran a cometer pifias en torno a la realidad política que vivía el país en aquellos tenebrosos años.

Continuará…