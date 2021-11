25 de Noviembre

Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer tras quince meses de gobierno de Luis Abinader. No tenemos ningún cambio relevante con los feminicidios. De hecho, aumentaron respecto a 2020, dijeron organizaciones feministas. Y ese fue el año de la pandemia, cuando el confinamiento agravó el problema de la violencia contra las mujeres. Significa que seguimos para peor. Para esta fecha hace un año, Abinader presentaba el plan gubernamental en esta materia. Habrá que ver qué balance hacen las autoridades, pero no vemos razones para alentarnos. Las autoridades siguen aplicando enfoque mayormente reactivo mientras la violencia machista es un flagelo cultural que requiere otras intervenciones. No se eliminará de un día para otro pero ¿Cuándo habrá progresos?