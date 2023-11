Finalmente ganó las elecciones, gran expectación ahora sobre Javier Milei, nuevo presidente de Argentina. De todo lo que propuso y prometió ¿qué era pura demagogia y qué iba en serio, ¿qué es factible y que no?, ¿qué podrá implementar y que no? Entendidos preguntan también si los argentinos se arrepentirán de haberse vuelto hacia ese controversial ultraderechista, en un caso similar al de la Alemania de los 30, que estaba económicamente muy mal, como Argentina hoy, y decidió encomendarse a Adolfo Hitler, lo que no resultó finalmente buena idea. El tiempo dirá si la medicina no resultó peor que la enfermedad, si los argentinos no pasaron de Guatemala a guatepeor.