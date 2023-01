Personas que padecen la enfermedad celíaca y alergias o intolerancias al gluten, no pueden consumir trigo, cebada ni centeno e inclusive, avena. Pero esta última no contiene gluten sino otra glucoproteína de la misma familia (prolaminas) llamada avenina. Cuando hablamos de gluten en cuanto a la avena es más bien en referencia a la contaminación por su cultivo junto con el trigo, que no es el caso de la “avena sin gluten” disponible en el mercado. Sin embargo intolerantes al gluten frecuentemente lo son también a la avenina. Puede provocarles diarrea, gas, inflamación intestinal, etc. Consumir avena aporta ventajas contra el colesterol, enfermedades cardiovasculares y diabetes, entre otros beneficios. Pero la avenina puede afectar a algunos individuos.