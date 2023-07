Email it

Que el caso del empresario vegano Micky López, hijo de la diputada Rosa Pilarte, acusado de narcotráfico por el Ministerio Público, sirva de lección para políticos y empresarios que se creen con el suficiente poder para amenazar o intimidar a periodistas o comunicadores que dicen cosas que no son de su agrado. Después de que tres comunicadores denunciaran que les amenazó, López fue emplazado a comparecer ante la Procuraduría y no tuvo más remedio que conciliar. Alegó que “le malinterpretaron”; que “si se equivocó con la prensa, les pedía disculpas a todos con mucha sinceridad”. Que lo aprenda, esas manifestaciones de prepotencia no se toleran ya.