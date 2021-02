Como en general veo muy poca televisión, recientemente un pariente de visita en casa sospechó que no sabría algo interesante y me lo mostró: entre los canales internacionales que estamos recibiendo por cable figura un canal chino en español, con una programación a base de reportajes, documentales, noticias, comentarios, entrevistas, telenovelas, arte, animación y lecciones de chino. Por supuesto, me llamó mucho la atención la propuesta de un canal de República Popular China, aparentemente dirigido específicamente a Latinoamérica por ser en español. Esa es la impresión que da esa clara manifestación de expansionismo y apertura mundial de la potencia asiática, de la que tanto se habla hoy en día, y donde lo cultural no podía faltar.