Día del Hombre

Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, desde 1910 y desde 1999 cada 19 de noviembre es Día Internacional del Hombre, conmemoración no tan conocida. Una idea de Tomas Oaster, director del Centro de Estudios Masculinos de la Universidad de Misuri-Kansas, comenzó a conmemorarse internacionalmente en 1999. La fecha tiene seis objetivos ratificados: promover modelos masculinos positivos, no solo hombres famosos, sino también comunes; celebrar aportes masculinos positivos a sociedad; perseguir salud y bienestar masculino; resaltar discriminación que sufren los hombres; mejorar relaciones de género y promover igualdad de género, y crear un mundo más seguro y mejor. En el país, sí cabe felicitar a los hombres hoy; no a las mujeres en 8 de marzo. Felicitaciones.