Quisiéramos emular a países asiáticos como Singapur y Corea del Sur, que dieron el gran salto al desarrollo, para admiración del mundo. Pero para eso necesitamos lo que no tenemos: educación de calidad. ¿Cuál es el gran obstáculo que nos impide mejorar el sistema educativo? El que oficialmente se silencia pero que todos sabemos: la política. Hay que despolitizar el sector educativo. La mejora del sistema educativo debe ser una meta nacional, no partidaria, se ha advertido una y otra vez. Pero para eso se necesitan líderes políticos con coraje y dispuestos a asumir el costo político que eso implica y hasta ahora no ha aparecido ninguno.