La guerra Rusia-Ucrania hace particularmente relevante este Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. La posibilidad de su uso, supuestamente “impensable”, está candente, tras el presidente de Rusia Vladímir Putin amenazar con “hacer uso de todos los recursos”. Hay preocupación real, mientras el secretario general de la ONU estimó inaceptable que la idea de un conflicto nuclear sea asunto de debate. Bueno, Beatrice Fihn, directora de la Campaña por Erradicación de las Armas Nucleares, Premio Nobel de la Paz 2017, advirtió que esas armas no son un disuasivo de conflictos mayores -experiencia de la Guerra Fría-, sino una amenaza para toda la humanidad, y no puede darse ya por descontado que no se usarán.