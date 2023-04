Email it

Durante el 4to Foro Global Casa de Campo el expresidente Leonel Fernández dijo que es infundado el temor de que se produzca eventualmente una lucha entre máquinas y humanos, estilo lo que se ve en el film “Terminator”. Eso es efectivamente muy fantasioso. Si algo así va a ocurrir, será a muy largo plazo. Esa perspectiva no es realista y no debe preocuparnos. Los peligros reales de la inteligencia artificial son otros: que saque a millones del mercado laboral y éstos no puedan reinsertarse en él; que sea usada para fechorías y delitos (desinformación, manipulación, engaño, estafa). Ahí radica el verdadero peligro de esa maravilla tecnológica.