El crecimiento económico es el principal parámetro de la humanidad en cuanto a enriquecimiento, progreso y bienestar nacional. Que no se dé, o peor, que haya decrecimiento, es señal de empobrecimiento. Pero hay una corriente contraria que plantea que el PIB es un indicador anticuado que no refleja bien la riqueza, porque, argumentan, no toma en cuenta lo negativo que la producción trae consigo, como deterioro ecológico. Así, en vez de apuntar a crecimiento, debemos pensar ya en decrecimiento, pues, aducen, no es sinónimo de empobrecimiento sino de consumir menos para vivir mejor. Puede sonar una idea utópica o ridícula, pero es un hecho que crecimiento y consumo ilimitados son ecológicamente insostenibles, aunque no queramos reconocerlo.