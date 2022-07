Buda dijo que “mantener el cuerpo en buena salud es un deber, de lo contrario no podremos mantener nuestra mente fuerte y clara”. Los Estados tienen la obligación de educar sus poblaciones para promover salud colectiva; pero hay una responsabilidad individual que reside en elección de estilo de vida: buenos hábitos de alimentación, evitar sedentarismo, alcohol, tabaco, etc. Vemos que muchos con estilos de vida dañinos para la salud tienden a no vincularlos con su pérdida de salud sino atribuirlo al azar o la genética. “La salud no se valora hasta que la enfermedad llega”, dijo Thomas Fuller, capellán inglés del siglo XVII. Tener buena salud reside en nuestra voluntad, mucho más de lo que solemos admitir.