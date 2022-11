La historia de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos está ya escrita. No se dio la esperada “ola roja”, victoria republicana aplastante. Los republicanos lograron control de la cámara baja, pero solo por escaso margen, Los demócratas se quedaron controlando el Senado, un gran revés para el partido conservador. Los oficialistas no pueden quejarse. Su apuesta a aborto y democracia resultó acertada, aunque se estima que al decepcionante resultado republicano contribuyó también una cierta mejora económica ya cerca de las elecciones. El resultado no impidió que el expresidente Donald Trump anunciara que buscará volver a la Casa Blanca en 2024. Su formación no lo abraza como antes, pero el fenómeno Trump sigue, no ha muerto.