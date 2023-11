Más de 500 mil millones de dólares, es el mercado global del pescado. República Dominicana tiene el potencial de ser uno de los más importantes suplidores globales de pescados. Solo tiene el gobierno que impulsar la pesca industrial, la maricultura (cría de peces en el mar), la acuicultura e industrializar la producción creando productos procesados usando como materia prima los productos del mar.



República Dominicana puede erradicar o reducir sensiblemente el desempleo en las provincias costeras y las provincias mediterráneas, desarrollando el sector pesquero. Y construyendo agroindustrias municipales -que no costarían un centavo al gobierno-, si luego convertimos la inversión en su construcción, en acciones y vendidas al público.



Hacer realidad el cambio, requiere la transformación del sector agropecuario, para lo que es vital, el desarrollo de un sector pesquero industrial y la construcción de agroindustrias, porque industrializar los productos agropecuarios y del subsector pesquero, lo que garantiza los precios a los productos agropecuarios por el potencial de convertirlo en productos exportables, incrementando el PIB e incentiva los propietarios de terrenos a ponerla en producción.



Desarrollando el sector pesca industrial, acuicultura, maricultura y agroindustrias; se transformaría el sector agropecuario, al tiempo que creamos decenas de miles de empleos, en áreas geográficas deprimida, pues indirectamente estaríamos impulsando la construcción naval, el sector construcción, sector metalmecánica, y decenas de empresas conexas, creando millares de empleos.



Rescatar el sector agropecuario y elevarlo a nivel superior; -repito- es solo posible impulsando la capacidad del país de transformar la producción del sector agropecuario y convertirlo en productos no perecederos. Y eso es posible impulsando la construcción de un tejido de agroindustrias municipales.



Estoy convencido de que el camino para no necesitar endeudamiento externo, desarrollar RD y erradicar el desempleo, es invirtiendo los recursos financieros disponibles en elevar producción y la industrialización de la producción, pues es el camino para multiplicar las exportaciones, el PIB y por resultado incrementar los ingresos de divisas.