¡Hola, distinguidos lectores de elCaribe! Aprovecho las ocasiones en las que algunas personas se acercan para intercambiar sobre dudas ortográficas y debatir en ese sentido. Estos momentos los valoro y aprecio mucho porque son de mucho aprendizaje tanto para quien les escribe como para quienes participan del intercambio.



El otro día, mientras corregía una nota de prensa, se me acercó una persona que aprecio mucho y me mostró un papel que tenía dos palabras escritas a lapicero de tinta azul. Al voltear ante su llamado de atención leí ¿“carnet” o “carné”?



Sé que recuerdan que he escrito en varias ocasiones sobre los extranjerismos, esas palabras extranjeras que integramos a nuestro cotidiano hablar y que tienen sus reglas gramaticales que muchos desconocen.

“Ambos términos son válidos”, fue la respuesta que le di a quien se acercó a preguntarme. Esto es así debido a la castellanización que algunos términos.



En torno a “carnet” (de origen francés) y “carné” (adaptación al español), la Fundéu nos explica que ambos términos son válidos en español.



“La recomendación tradicional era emplear la adaptación carné; sin embargo, la vigesimotercera edición del diccionario académico ha incorporado carnet como voz española, por lo que su uso es también adecuado sin necesidad de escribirla en cursiva o entre comillas. Su plural es carnets”, nos dice la Fundéu.



Asimismo, es bueno tener en cuenta que también son admisibles el verbo carnetizar (‘dotar de carné de identificación a alguien’) y el sustantivo carnetización (‘acción y efecto de carnetizar’), que se utilizan en algunos países como Bolivia, Colombia, Venezuela y Perú.



Vistas las explicaciones que nos ofrecen fuentes confiables como la Fundéu, es válido que escribamos y utilicemos de manera oral las palabras “carné” y “carnet”, pero, sobre todo, tener bien fundamentada la respuesta en caso de que alguien nos cuestione y nos quiera corregir en alguno de estos términos.



Veamos los ejemplos siguientes para que nos quede claro: “Me di un susto esta mañana porque no encontraba mi carné del trabajo”, “El carnet de locución se me ha extraviado y para mí es importante encontrarlo”, “En los próximos días habrá una jornada de carnetización para los estudiantes de ingreso de la universidad en donde trabajo” y “Creo que es urgente empezar a regular y carnetizar a todo extranjero que esté en nuestro territorio para que no haya caos ni se abuse de ellos”.

¡Gracias por leerme!