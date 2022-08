Suelo preguntarme por qué algunos hispanohablantes colocan en sus perfiles el título de “CEO” para referirse al rol que ocupan en determinada empresa. Tenía pendiente investigar la procedencia del término y procedo a compartirlo en esta entrega vía elCaribe, como cada jueves, a través de mi columna “PERIODISMO Y GRAMÁTICA”.



Al pasar revista con el sentido común en mi cabeza, claro que sospeché que la sigla era un extranjerismo más de los que tanto abusamos. No culpo a nadie por ello, porque sé que tenemos una influencia muy marcada en este sentido… y eso es entendible, pero no justificable, ya que nuestro idioma es demasiado rico.



Ahora bien, veamos qué dicen las fuentes oficiales al respecto, esas por las que debemos regirnos debido a que las integran los estudiosos y expertos en la materia. “Aunque su uso es muy frecuente en el ámbito empresarial, la sigla CEO es inglesa (de chief executive officer , por lo que resulta preferible el uso de los equivalentes españoles: director general, gerente general o presidente ejecutivo”, explica la Real Academia de la Lengua.



En la misma línea se expresa la Fundéu, cuando dice: “Director general o consejero delegado son alternativas adecuadas en español para la expresión inglesa chief executive officer , cuya sigla es CEO .



Ambas fuentes coinciden en que es habitual encontrar en los medios el empleo de la sigla “CEO” para referirse al cargo ejecutivo más alto de una empresa o compañía. Como ocurre en el siguiente ejemplo: “El CEO de Tesla, Elon Musk, siempre ha vacilado en adquirir parte de las acciones de Twitter”.



La Fundéu sugiere que, como indica la Real Academia Española, aunque se use frecuentemente la sigla “CEO” (en inglés chief executive officer), se recomienda utilizar expresiones españolas equivalentes a las ya sugeridas, como director general, consejero delegado, presidente ejecutivo o gerente general.



De este modo, en el ejemplo citado anteriormente habría sido preferible escribir “El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, siembre ha vacilado en adquirir parte de las acciones de Twitter”.



Se recuerda, además, que las siglas no se pluralizan agregando una “s” como erróneamente suelen hacer algunos por desconocimiento. Lo adecuado, en este caso, es mantener las mismas con su plural invariable.



Quienes amamos nuestro idioma optamos por usarlo y buscar, ante cualquier extranjerismo, los términos de los mismos que se traduzcan al castellano. ¡Hazlo tú también! ¡Gracias por leerme!