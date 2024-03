El éxito en solitario es posible. Si queremos multiplicarlo o llegar más rápido, hacerlo en conjunto es la solución.



Veo mucha gente luchar sola por lo que quieren alcanzar. Ni subcontratan, mucho menos delegan. Creo que es mejor aunar fuerzas.



Sé que delegar es algo complejo para el que no tiene un método asertivo. Para mí, hay diferentes niveles de delegación, le llamo contratos. Una cosa es delegar la búsqueda de informaciones; otra, es la de realizar la tarea.



Mismo cuando delegamos hacer la tarea, en ocasiones, tendremos que pedir que nos informen antes de entregarla; en otras, después. Mientras que en el más alto contrato de delegación solo requiere que nos informen cuando hay algún inconveniente. De no escuchar nada, damos la tarea por hecha.



¿Podemos hacer este último contrato con cualquiera y con cualquier tarea? Claro que no. Requiere construir una confianza para llegar ahí. Y sobre todo, nunca delegamos la responsabilidad, solo la tarea.



¿Puede una persona cambiar sola la rueda de un auto de fórmula 1? Claro que sí. Pero se pasaría tanto tiempo que no le sería posible al auto ganar la carrera.



Tengo tareas que puedo hacer solo; otras, las termino más rápido con compañía; y algunas, salen mucho mejor si un especialista le dedica tiempo a lo que sabe hacer; por ejemplo, escribir un libro; que mi correctora de estilos le ponga el toque mágico es maravilloso.



También hay tareas imposibles de lograr de manera solitaria. Alguien que ayude a levantar algo con su fuerza será imprescindible. O por lo menos, me ahorrará tener que comprar una sofisticada máquina.



Buscar especialistas en áreas, o formarles, es lo más asertivo si queremos lograr o lograr más. Si cada uno sabe más que nosotros de un área en específico, estaré llevando mi potencial más allá de lo que pudiera solo.



Te habrás dado cuenta ya, el paso 11 es trabajar en equipo. ¿Cómo mejorarás hoy tu rendimiento trabajando en algún equipo? Puede ser en el trabajo o en la casa.