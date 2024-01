Hace unos días un joven me preguntó durante una conferencia en un colegio que cómo se llega a rico sin serlo de cuna.



La respuesta está en el paso 5 para el éxito, le respondí. Naturalmente que no entendió nada, por lo que pasé a explicarle.



Las personas están interesadas en gastar, piensan que eso es tener. De lo que no se dan cuenta es de que los que más poseen tienen un principio básico que les lleva a la realidad que tienen. Si tomas cualquiera de las personas más ricas, lo digo porque la información es pública y la podemos analizar, te darás cuenta de que su riqueza no está medida por sus pertenencias materiales, mucho menos por los gastos que hacen.



—Pero vemos cómo gastan los ricos, Diego Sosa.

Creo que vemos cómo gastan los que tienen dinero, que son ricos, pero

muchas veces al gastar destruyen parte de su riqueza.



El joven seguía tratando de entenderme.

—¿A quiénes ves gastando mucho

dinero?

—A artistas y deportistas— me dijo

rápidamente.

Las personas ricas del mundo están medidas por el valor de sus empresas, le dije. No por lo que gastan en una fiesta o en una ropa.

—Es cierto, es por lo que producen

que se les mide— me respondió muy

rápidamente.



Ahí está lo que no queremos ver. Si tomas, por ejemplo, a Elon Musk, uno de los personajes mas ricos del mundo, su riqueza son sus acciones de Tesla y todas sus compañías. Nadie se interesa en lo que comió o lo que gastó en la ropa que viste.



Esas participaciones en empresas generan el dinero que usa para vivir. Y para comprar nuevas empresas o expandir las que tiene.



Muchos utilizan para vivir todo lo que producen con su empleo u ocupación. Al siguiente mes están igual que el anterior, no han creado riqueza.



El paso 5 es: Producir más de lo que consumimos. ¿De dónde cortarás hoy gastos y lo convertirás en inversión?