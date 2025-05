¡Hola, distinguidos lectores de elCaribe! Recuerdo que de niña escuchaba a un abogado que vivía en el barrio en donde nací utilizar el término “cónyugue” para referirse a la pareja (marido o mujer; esposo o esposa) de alguien cuando abordaba alguna casuística jurídica. Y lo repetía a cada rato y esa grafía se quedaba como “correcta” en las bocas y el pensamiento de los comunitarios, la mayoría casi sin una vasta formación académica y, por ende, sin la capacidad de poder corregirle aquel término.



Como ese abogado abundan muchos profesionales que no se preocupan por cultivar una correcta ortografía oral y escrita, porque no dan la relevancia que implica la calidad profesional para avanzar otros peldaños de la escalera profesional que contempla varios alcances según avanzamos.



La Fundéu nos recuerda que el sustantivo “cónyuge” se pronuncia /kónyuje/, por lo que no es apropiado escribir cónyugue.



A propósito de esta singular palabra alusiva a “pareja”, nos explican que, pese a que lo correcto es “cónyuge”, es frecuente encontrar frases como las siguientes en los medios de comunicación: “Retiro CTS al 100%: ¿Puedo retirar si soy cónyugue o conviviente?”, “ La ayuda para gastos funerarios es solo para el cónyugue sobreviviente”, “Líderes mormones y la Oficina de apoyo al cónyugue del presidente se unen para ayudar a las regiones afectadas por las Heladas”, “Cualquier gesto de desavenencia entre ambos cónyugues se convierte en un fenómeno viral” o “La cónyugue del presidente indonesio visitó los cuatro pisos del museo”, entre otros casos que repiten el mal uso de la palabra ya mencionada.



Tal como explica el Diccionario panhispánico de dudas, la grafía adecuada de este sustantivo, que significa ‘persona unida a otra en matrimonio’, es “cónyuge”, pues es la que refleja su pronunciación (/kónyuje/), y no “cónyugue”. Se recuerda, además, que es un sustantivo común en cuanto al género: el cónyuge, la cónyuge.



En los ejemplos anteriores, lo apropiado habría sido escribir : “Retiro CTS al 100%: ¿Puedo retirar si soy cónyuge o conviviente?”, “ La ayuda para gastos funerarios es solo para el cónyuge sobreviviente”, “Líderes mormones y la Oficina de apoyo al cónyuge del presidente se unen para ayudar a las regiones afectadas por las heladas”, “Cualquier gesto de desavenencia entre ambos cónyuges se convierte en un fenómeno viral” o “La cónyuge del presidente indonesio visitó los cuatro pisos del museo”.

¡Gracias por leerme!.