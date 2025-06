¡Buen jueves, distinguidos lectores de elCaribe! Hoy escribimos sobre la fecha que se conmemora este 19 de junio de 2025: Corpus Christi. Esta es una de las más importantes festividades de la Iglesia católica y en esta ocasión celebra la institución de la eucaristía el jueves, que es el sexagésimo día después del Domingo de Pascua de Resurrección.



Como pueden ver en el primer párrafo, escribimos la celebración sin comillas, pero tampoco en cursiva, porque, aunque la construcción es en latín, que traducido al castellano significa el Cuerpo de Cristo, cuando se trata de un nombre propio estos no se deben entrecomillar ni escribirse en cursiva.



Otra norma gramatical que se destaca en este escrito y sobre la que ya hemos abordado es que, en el caso de fechas conmemorativas, estas deben escribirse siempre con la inicial en mayúscula, porque es una construcción gramatical derivada de un evento único, propio, tal como señalan las Academias oficiales.



“Según la Ortografía de la lengua española, los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de festividades civiles, militares o religiosas, así como de los períodos litúrgicos o religiosos, se escriben con inicial mayúscula en cada una de sus palabras significativas: el Corpus Christi. No necesita ningún tipo de resalte, es decir, ni cursiva ni comillas, pues es un nombre propio”, explica la Fundéu al respecto.



Aunque queremos centrarnos en la parte gramatical de este evento religioso, hay que recordar que el origen de esta festividad católica se remonta al siglo XIII y tiene como propósito honrar la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, es decir, en el pan y en el vino consagrados durante la misa.



Para los fieles católicos, esta fiesta es un recordatorio del misterio central de su fe: que Cristo está verdaderamente presente en la comunión.



La forma de celebrar este día varía según la cultura, independientemente de que los fieles profesen la misma religión, en este caso, el catolicismo, se destacan aspectos distintos de la celebración, según el contexto cultural. En esta parte me gustaría compartir algunos ejemplos, pero el espacio no alcanza.



Otro detalle importante es que debemos tener en cuenta que la fecha de Corpus Christi varía cada año, pues depende del calendario litúrgico. Y, en este punto, es bueno recordar que se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección, específicamente el jueves siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad, como ya habíamos señalado inicialmente. Ya lo saben: ni comillas ni cursiva en el nombre propio, Corpus Christi.

¡Gracias por leerme!