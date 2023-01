Hace días se hizo viral una frase del futbolista argentino Leonel Messi, quien durante una entrevista le dijo en un tono molesto a un jugador de otro equipo: “Qué mirás, bobo. Andá p’allá”. Esto me hizo recordar aquella ocasión en la que escribimos desde este espacio sobre las contracciones gramaticales, a propósito de que es costumbre de los dominicanos cortar las palabras.



Cuando usamos dos palabras cortadas que se convierten en un sonido, utilizamos el apóstrofo (’) que, de acuerdo con la Ortografía de la lengua española, se emplea para reflejar esa supresión de sonidos que lleva la unión de dos voces. Además, se utiliza para que se reconozca mejor la secuencia, aunque lo recomendable es que una de las dos grafías esté completa y, por tanto, la forma preferible de escribir la contracción entre pa (apócope por para) y allá es p’allá.



Sí, ya sé que se preguntaron qué significa “apócope”, pues es esa supresión o pérdida de uno o más de los sonidos que conforman una palabra. Por ejemplo, “pa”, viene siendo la apócope de “para”.



Recuerden que la Fundéu apunta que “no es adecuado emplear el apóstrofo para marcar la omisión de sonidos en la lengua oral si no se funden dos palabras: “Me voy pa’l pueblo”, equivalente a “Me voy para el pueblo”.



Y a propósito, cuando escribimos al respecto, nos apoyamos en la explicación de la Fundéu que señala que las contracciones pa, to y na se escriben sin tilde por tratarse de palabras monosilábicas. Este es otro dato que es importantísimo recordar, ya que he visto en muchas ocasiones a algunos colocar la tilde cuando no procede.



Así que, ten presente que, aunque sea habitual encontrar frases como: “La ensalada rusa ni es rusa ni ná”, “Llueve de arriba pá abajo”, “¿Y tó pa’ qué?”, hay que tener claro lo que explicamos sobre la regla de los monosílabos en varias ocasiones.



Por tanto, en los ejemplos anteriores lo apropiado habría sido escribir “La ensalada rusa ni es rusa ni na”, “Llueve de arriba pa abajo”, “¿Y to pa qué?”.



Anota y ten presente siempre que las formas pa, na y to son contracciones con las que se transcriben variantes del habla popular. Así escritas, las voces para, nada y todo pasan a ser monosilábicas y, como indica la Ortografía de la lengua española, las palabras de una sola sílaba no se acentúan gráficamente, salvo en los casos de tilde diacrítica, que es aquella que debe colocarse la tilde en un monosílabo que tenga otro igual para diferenciarlo.

¡Gracias por leerme!