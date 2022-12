¡NO VUELVAS A DEJAR LAS COSAS PARA ÚLTIMO MOMENTO! ¿Sientes que te grité? Pues sí, porque quien escribe todo en mayúscula, está emitiendo un mensaje en modo agresivo y puede malinterpretarse y traer reacciones desde quien recibe el mensaje.



Traje esto a colación en esta entrega de Periodismo y Gramática, a propósito de un intercambio gramatical con un compañero de trabajo que me preguntaba al respecto porque una conocida de él se lo reclamó.



Mi compañero de labores entendía que no era una norma, que solo era una apreciación y que podía escribir todo en mayúscula para “resaltar” algunas cosas, pero al consultar las fuentes oficiales, ciertamente, recomiendan no hacerlo.



La RAE nos dice que “el uso de la mayúscula como énfasis no es adecuado, ya que, especialmente en las comunicaciones electrónicas, la escritura enteramente en mayúsculas equivale a gritar”.



Para fundamentar lo antes expuesto, la misma Academia señala que “lo correcto es el uso de la minúscula como letra base y reitera que, en mensajes y comunicaciones electrónicas, la escritura en mayúsculas se interpreta como una reproducción del acto de gritar, por lo que resulta poco cortés”.



Me insistía, mi compañero de trabajo, que se especificaba que esto no procedía en “comunicaciones electrónicas”. Ante este argumento le pregunto: ¿y cuáles son las vías de comunicación que más utilizamos en la actualidad? Se quedó mirándome y se echó a reír porque, ciertamente, hoy día nos comunicamos mediante herramientas de ese tipo como: celulares, redes sociales, correos electrónicos, etcétera, que derivan en sistemas de chats instantáneos.



Así que procuremos escribir con la minúscula como base aplicando el uso de la mayúscula solo donde la norma así lo dicte, porque el valor de representar la intensidad o volumen de la voz, debe tomarse en cuenta hasta en nuestros mensajes escritos para no lastimar a quienes los reciben.

Son muchos los hispanohablantes que ignoran que esto es una norma establecida por las fuentes oficiales a partir del surgimiento de las tecnologías y de lo que ella se ha derivado para comunicarnos, así que, apliquémoslo y no GRITEMOS, sin necesidad.



¡Escribir es como hacer algún tipo de ejercicio o deporte! En el intercambio cotidiano aprendemos y conseguimos algún tema sobre el cual orientar y eso es enriquecedor. Si usted, mi querido lector, tiene alguna inquietud sobre gramática o periodismo, puede pedir que escribamos al respecto y con gusto lo haremos. Mi Twitter es @adelaida33 y mi correo [email protected]



¡Gracias por leerme!.