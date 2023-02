Por si había alguna duda de que el PRM renegó de las tres causales para el aborto por algo que aún no ha trascendido, José Ignacio Paliza, su presidente, se encargó de decirle a la sociedad, y a las mujeres en particular, que pierdan toda esperanza. “La reforma al Código Penal no puede seguir estancada por temas en los que la sociedad no logra ponerse de acuerdo”, dijo Paliza. Y remató: “Se trata de un tema complejo que involucra aspectos inherentes a cada legislador” (¿?). Nadie puede pensar que el PRM es ahora antiaborto así por así, sin nada a cambio y sin dignarse en dar explicación a la gente que votó seducida por esa atractiva oferta electoral. Votante que tendría derecho a saber las razones del cambio de posición.