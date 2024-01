Hoy, 12 de enero, se cumplen 52 años de la muerte en combate de los cuatro Palmeros (Amaurys, La Chuta, Cerón Polanco y Perdomo Pérez). La fecha pasará inadvertida para la “izquierda” y sectores “progresistas”, con el agravante de que precisamente en esta semana ese olvido está condimentado con la entrega a los partidos del sistema de varios de los que pensaban como ellos, algunos de los cuales fueron compañeros de lucha de Amaurys o lo trataron de cerca. Correctos o no sus métodos de lucha, Los Palmeros supieron abonar con su sangre las ideas que profesaban y no se dejaron absorber por las mieles del sistema que con tanto ardor combatieron. Son muchos a los que no les luciría llevar una flor a sus tumbas.