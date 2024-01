A partir de mañana el Gobierno Central y los cabildos tendrán una camisa de fuerza porque entra en vigencia durante 40 días la prohibición de inaugurar obras públicas, aunque después del 18 de febrero, fecha de las municipales, podrán hacerlo por casi un mes hasta 60 días antes de los comicios de mayo. Quizá se cumpla, no así otra prohibición contemplada en el artículo 210 de la Ley Electoral: que la publicidad del Gobierno no contenga elementos que motiven a votar por candidatos a cargos públicos. Dirá un chusco que no hay que motivarlo per se, pues solo hay que poner una carita sonriente del candidato y al lado un lema, con los colores del partido, que diga, por ejemplo, “Gobierno que trabaja, país que progresa”. O algo así.