Gran revuelo provocó el ministro de Interior Chu Vásquez al desligarse en la práctica de la delincuencia y violencia barrial argumentando que no es “general”, que su rol es diseñar la política de seguridad ciudadana y que es la Policía la encargada de ejecutarla. Cosa rara, porque Chu en mayo pasado se sentía ser el “jefe”, al punto que cuando una comisión de diputados, ante una muerte en un cuartel policial, invitó al teniente general Eduardo Alberto Then, el que se apareció en el Congreso fue Chu diciendo que él respondería porque el director de la Policía era su subalterno. “La dirección de la Policía está bajo la conducción del Ministerio de Interior”, dijo esa vez. Si Chu no responde de lo que haga la Policía en las calles, ¿quién podrá defendernos?