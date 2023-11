En el día del músico y de la música, se podría ensalzar hoy a más de uno de nuestros grandes cultores que abrazan el lenguaje universal, pero escogeremos simbólicamente al fenecido cantautor Víctor Víctor, el de Mesita de Noche, porque sus canciones, en estos tiempos de letras soeces, altisonantes y que reivindican lo extravagante, son un homenaje a la decencia, la delicadeza y el buen gusto. De aquellos años constituyen recuerdos imperecederos letras como las de El camino de los amantes, fiel retrato de la sencillez y humildad con que entonces se veía la vida: “Yo no te prometo el cielo/ te prometo una casita/ chiquita y bonita/ con paredes en colores/con cupidos de amor/ y quizás alguna flor/ Yo no te prometo nada/ que no te pudiera dar”.