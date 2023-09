Lo que es a Vladímir Putin y a Donald Trump, su sola mención es motivo para que los reivindiquen engendros del mal, sobre todo en Occidente. Por eso no es sorpresa que un comentario de ayer lo interpretaran a la inversa, en especial que una jueza fijara audiencia el lunes 4 de marzo, la víspera del políticamente clave Súper Martes. Nos dicen que en la jurisprudencia norteamericana, aunque luzca sospechoso, la agenda profesional del inculpado no puede influenciar las fechas del litigio. Pero como no está referido a Trump el consejo a los jueces dominicanos, les reiteramos que anden atentos al calendario y que anoten bien las fechas para que diferente a la jurisprudencia norteamericana, no vayan a lanzar una cacería de supuestos corruptos cuando la campaña entre en calor