El pasado domingo Danilo Medina, como en los viejos tiempos y con la misma gorrita tipo militar, visitó a productores de aguacate de Azua, con los que habló sobre las supuestas dificultades que confrontan con la comercialización del fruto. Dos semanas atrás, también domingo la visita, ¿sorpresa?, fue a San Cristóbal con el mismo objetivo de hablar con productores agrícolas. Este aparente dinamismo del expresidente alcanza para varias lecturas, pero hay una preferida de los analistas políticos de pacotilla: Que Abel Martínez, candidato presidencial del PLD, no aparece en esa ecuación. Van más lejos y le dan dimensión al rumor de que el partido no luce compacto alrededor de esa candidatura y que esas visitas de Danilo no guardan relación con el apoyo a Abel. Tome, amigo lector, y deje.