Hay un asunto que no les cuadra a los analistas callejeros, a los de pacotilla, luego de que un coronel (Randolfo Oniel Rijo Gómez) está al frente del Intrant, y de que un general (Francisco Osoria de la Cruz) dirija la Digesett. En la práctica, Digesett, una dependencia de la Policía, depende de las políticas que le traza el Intrant. “… somos una dirección técnica y especializada que opera conforme a las políticas que establezca el Ministerio de Interior y Policía y el Intrant”, se lee en la página de la Digesett. No es que Osoria vaya a recibir órdenes directas de Randolfo, pero en todos los asuntos que le conciernan no es verdad, es muy difícil, que el de grado superior le diga al de menor, “respetuosamente señor”.