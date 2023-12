Las cuatro ex primeras damas de Estados Unidos vivas (Michelle Obama, Laura Bush, Hillary Clinton y Melania Trump), asistieron juntas a la ceremonia para despedir a Rosalyn Carter, esposa de Jimmy Carter, fallecida a los 96 años de edad. Muchos comentarios acerca del historial de las cuatro, en especial sobre Melania y el tipo de vestimenta que utilizó. Pero el bonito gesto solo extraña a los desconocedores de ciertos ritos del poder y de tradiciones a ese nivel, al margen de rivalidades y discrepancias de sus maridos y partidos. Un ejemplo que ilustra es el de Hillary Clinton, que luego de una de las campañas más ásperas de la historia electoral de EE.UU. asistió a la toma de posesión de Donald Trump: “Soy una ex primera dama, y las ex primeras damas van”, dijo.