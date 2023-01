Por el traslado del feriado por el día de Reyes se dijeron muchas cosas en contra de la Ley No. 139-97, inspirada únicamente en que no sean afectadas las industrias de ciclo continuo. Todos los considerandos ponen el acento en no desorganizar el ritmo laboral, tanto así que esa ley recomienda que la mejor forma de honrar a nuestros próceres y sus gestas patrióticas, es el trabajo e incrementar las riquezas nacionales. Pero debió el legislador de 1997 haber tomado en cuenta, al tocar fechas como la de Duarte, la Constitución, la Restauración, Primero de Mayo y hasta los propios Reyes Magos, la necesidad de que no se pierda la esencia de la dominicanidad, que incluye costumbres y tradiciones, y dar perdurabilidad en el tiempo a nuestra memoria histórica.