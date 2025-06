Llegó al Congreso de la mano del Ejecutivo un proyecto para regular juegos de azar (léase loterías, bingos, casinos y toda suerte de rifas; se dice son como 15 en total). Ah, también abarca las modalidades virtuales. Pero no vaya a pensarse que el interés del Gobierno es ayudar a que la gente no gaste su dinerito en juegos ni encomendándose al azar; no. En esencia su espíritu es impositivo, o sea, captar recursos y poner más reglas porque se trata de un desorden, no solo por muchas sino porque evaden y sirven para muchísimas cosas “no santas”, además de que haya más sanción. Como chiste se dice que no será fácil aprobar este proyecto porque entre los congresistas abundan los dueños de bancas de apuestas.