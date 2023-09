Las elecciones nacionales próximas despertarán algo de emoción por la presencia de tres candidatos con posibilidades, algo que no creen los que dicen que Abinader se va en primera vuelta, o los que lo colocan técnicamente empatado con Leonel. Los de Abel estiman que si no clasifica, sería la pieza decisoria para la segunda vuelta. Simpatías aparte, el asunto es que 2024 tiene un trío dando vueltas en la tómbola del que saldrá el bolo ganador, pues a diferencia de los últimos cinco comicios presidenciales, en los que la contienda se limitaba a dos con chance real, ahora puede aparecer quien le tire jabón al sancocho. La presencia de ese tercero garantiza que no serán unas elecciones desabridas y de que habrá mambo, como expresaría cualquier tíguere de La 42.