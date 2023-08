Email it

El pasado viernes, en el Consejo de Ministros y Directores, Abinader advirtió a sus funcionarios sobre el uso de recursos públicos en la campaña electoral, lo que va a resultar un gran reto porque prácticamente todos son a su vez dirigentes del partido y activan a mil. Nada más hay que echar un vistazo a la Dirección Ejecutivo del PRM, en la que hay ocho ministros y “cuchumil” directores generales. Pero dice el populacho que no hay peor esfuerzo que el que no se hace, por lo que quién sabe si el PRM da cátedras para que de ahora en adelante no se utilice el poder como un bien patrimonial. Y eso, que apenas estamos en la antesala de las primarias. Habrá que imaginarse cuando llegue la campaña de verdad.