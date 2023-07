Email it

Titirimundati, el Médico Chino y hasta el Maco Pempén dan por hecho que Abinader se repostulará y lo hacen con un razonamiento casi elemental: ¿Imagina alguien que el 17 de agosto, fecha tope para presentar la lista de precandidatos a la JCE, el mandatario le salga al PRM con que no va, cuando es su única carta de triunfo y todo su entorno pospuso las aspiraciones para 2028? Dicen las malas lenguas que el consabido anuncio se haría el 16 de agosto, en la víspera, para cuando se ha filtrado se prepara algo grande que coincidiría con el Día de la Restauración, pero no precisamente para venerar a Luperón, si no para el “cuatro años más”. Recordar que para esa fecha, el año pasado, hubo una segunda y pomposa rendición de cuentas.