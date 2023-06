Email it

Lo escrito, escrito está, y salvo que haya de por medio una rectificación, autocrítica o aclaración, escrito se mantendrá. Esto a propósito del denigrante artículo desempolvado. No es algo inventado; es un hecho concreto que al removerlo se reivindica la verdad. En el análisis o el debate, el que altere el orden de los hechos llevará las de perder porque la verdad siempre habrá de coincidir con la realidad. En palabras de monseñor Francisco José Arnaiz: “La verdad es insobornable y exigente” y, agregamos, no es potestad de gente exclusiva. Las siguientes dos frases les cuadran a los que pretenden prostituirla: “La verdad bien puede enfermar, pero no morir del todo” (Cervantes). “La verdad se corrompe o con la mentira o con el silencio” (Cicerón). Además, tampoco hay ni medias ni dos verdades.