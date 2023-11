El PLD y la Fuerza del Pueblo tienen hasta el viernes para su alianza en lo municipal, pero hay tanta desconfianza que recuerda, cada uno arma en ristre, el “Gato y el perro”, un cuento de Bosch en el que el gato se comprometió ante Dios a enseñarle al perro todo lo que sabía, pero cuando a la hora de la verdad el perro sacó los colmillos, “como un relámpago el gato se gabió en el tamarindo” y se puso muy tranquilo a ver al perro desde allá arriba. -Compay gato, su compromiso era enseñarme todo lo que sabía y no me enseñó a subir los palos.-Ay compay perro, la última maña no se enseña nunca. Así están PLD-FP, con su última maña por dentro, para engañarse a la primera oportunidad.