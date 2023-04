Lamentable el rumbo que ha cogido la muerte de recién nacidos en la maternidad de Los Mina. Politizado y asumido como parte de la rebatiña entre Colegio Médico y autoridades se diluirá, no se aplicarán correctivos ni habrá consecuencias reales hasta que vuelva a ocurrir. Pero los médicos no debieran opinar como si estuvieran en las gradas. Lo decimos por el siguiente aspecto extraído de un informe de Unicef: la mortalidad infantil también tiene que ver con el hecho de que los perinatólogos y pediatras muchas veces no están en los hospitales en el momento en que se les necesita. Total, que el problema no es responsabilidad total del sistema hospitalario. Se debiera comenzar con la reducción de embarazos tempranos y dar información suficiente y educar a la juventud para evitarlos.