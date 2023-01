Hay un Supermercado que en su publicidad se promociona como “el rompe precios”, pero que tiene una seria competencia en el Gobierno Dominicano, si no es que ya ha sido desplazado, porque no pasa un día sin que el Gobierno no quiebre una marca, por lo que muy bien que se le puede llamar el “rompe récords”. Fíjense en esta seguidilla: Récord del Banco Central (reservas internacionales netas); de Aduanas ($230 mil millones); de la DGII ($656 mil millones), de Hacienda (porcentaje de la deuda respecto al PIB) y zonas francas (exportaciones y empleos). Para no quedarse atrás y rematar la racha “histórica”, Edesur se apuntó en la lista de los rompe récords, al decir que ha superado los topes al suministrar más energía y en eficiencia de las cobranzas.