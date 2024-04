Ayer, los periodistas fueron convocados a una rueda de prensa en el ayuntamiento de Santo Domingo Este. Se esperaba, de acuerdo a la convocatoria, que estuvieran juntos el alcalde electo, Dio Astacio, y el saliente, Manuel Jiménez, a quienes no se han visto uno al lado del otro desde las primarias del PRM. Resulta que en la actividad solo estuvo el alcalde, por lo que la canción fue a una sola voz, y no se dio el dueto que se esperaba. Jiménez afirmó que la transición “va bien”, que las comisiones están funcionando adecuadamente. Pero al no verlos juntos, los que cubrieron la actividad salieron con la percepción de que el ganador de la alcaldía y el casi ex alcalde aún no se pueden tomar un café juntos. En otras palabras, la ausencia de Astacio “dio” de qué hablar.