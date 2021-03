No debe suceder

Lo menos que le podía venir al país en estos días es una confrontación prolongada entre médicos y autoridades de Salud Pública. Fue muy proactiva y solucionadora la decisión del gobierno de reponer los cincuenta médicos cancelados, sin dar demasiado vueltas a una situación que por demás es injustificable. En medio de la pandemia resulta inconcebible disponer la cancelación de ningún personal de salud, a no ser que cometa una falta grave. Así como se decidió reintegrar a los médicos cancelados, bajo la presión de huelga de hambre, urge que se les pague a los médicos contratados en Santiago que no cobran sus sueldos hace 6 meses. Son de las cosas que no deben suceder.