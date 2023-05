Email it

Las reacciones posteriores de dirigentes regionales y locales del PRM al desaguisado de la funcionaria de Salud Pública de Barahona que amenazó con cancelar a las mujeres que no asistieran a una concentración de ese partido, lo que reflejan es que no existe conciencia de lo que es el Estado ni el Gobierno, y mucho menos lo que implica ser funcionario. Esa ignorancia es lo que lleva a irrespetar y a desconocer que se administran recursos estatales, un dinero ajeno que no es el suyo. Lo malo es que ese vacío ha sido común a todos los partidos que han gobernado. La historia es: los que hoy gobiernan responden que así se hacía antes, y los que vendrán dirán que a los que ellos desplazaron también lo hacían. Y sin consecuencias.