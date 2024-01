En las últimas semanas ha habido un festival de proclamaciones de candidatos y de firmas de acuerdos, pero en ninguno de los casos se divulgan las bases de esas alianzas ni sus objetivos. Simplemente se ve que Zutano pactó con Perengano; inclusive, firman unas hojas delante de la prensa pero no entregan copias de lo recién suscrito. Es tan hermético lo amarrado, que se cuidan de que pueda aparecer un indiscreto o disgustado que revele el fondo de lo decidido o repartido, lo que da margen a que vuele la imaginación popular. Estos son días en que la gente observa meridianamente a nuestros políticos tal cual son, sinuosos y poco transparentes, que no cumplen lo que prometen, y hasta que hacen lo que dicen que no están haciendo.