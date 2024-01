Hasta el jueves, cuando el equipo de Daniel Rivera anunció que sería el candidato a senador del PRM por Santiago, la pugna era soterrada, pero desde ahí anda un loco suelto con un “colín vaciao” buscando cabezas. El que sonaba posible era Enrique Romero, alcalde de Puñal, pero la gobernadora Rosa Santos salta al ruedo y dice ser la mejor opción por tener estructura. No se queda atrás Federico Reynoso, quien se define hombre de partido que no haría líos si no fuera el escogido. Desde la sombra emerge Plutarco Arias, a quien no le atribuyen directamente aspiraciones al cargo, pero habla a nombre del “Grupo de los 100”. ¡Guao!, Plutarco con un equipo de 100. Su mensaje es que sería erróneo marginarlo. Que tiren un chele pa’rriba.