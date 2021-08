Puerto Rico fue más precavido que la RD

Quizá porque en vez del este entró por el sur fue el gran caos cuando llegó la tormenta, pero es innegable que no se previó lo que podría ocurrir con todo y que desde el martes habían declarado Alerta Roja. La angustia de empleados públicos y privados no pudo ser mayor porque con Fred encima se les mantuvo en sus trabajos, contrario a Puerto Rico donde se dispuso. 1. Cese de labores desde el mediodía; 2. Exhortación al sector privado para que hiciera lo mismo; 3.El Senado también cesaría sus labores. La tormenta no pasó por Puerto Rico, pero allí lo hicieron mejor que en RD donde el Ministerio de Administración Pública dijo que “despacharan’’ a los empleados del sector cuando tenían el agua al cuello.