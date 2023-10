El dilema de la oposición, en particular del PLD y la Fuerza del Pueblo, es tan grande como el del bolero que popularizó Johnny Ventura: “Ella tiene otro y yo otra mujer”, debido a que la única manera de aspirar a atajar la reelección es una unidad tan amplia como sea posible, so pena de que el PRM abra un ciclo político que abarque varios períodos de Gobierno. Condenados a quererse, tienen otro problema: en un eventual balotaje, el tercero que apoye al segundo entrará, en barrena, a un proceso en el que el segundo, independientemente de ganar o perder, y mucho más de resultar victorioso, se engulliría al tercero debido al origen de ambos y por contar con similares bases de apoyo. Pero no tienen otra que jugárselas.